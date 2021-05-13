У Житомирі в парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна встановили таблички з QR-кодами, які дадуть змогу дізнатися цікаві факти про рідкісні дерева, що там ростуть.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська міська рада.

«Поруч із рідкісними деревами, що ростуть у парку ім. Ю. Гагаріна, з’явилися антивандальні інформаційні таблички з QR-кодом. Їх встановили студенти природничого факультету Житомирського державного університету ім. І. Франка, які разом з викладачами працювали над реалізацією проєкту «Цифровий гід «Дендрологічні таємниці парку родини Шодуарів», – йдеться у повідомленні.

У житомирському парку біля рідкісних дерев встановили таблички з QR-кодами / Фото: Житомирська міська рада

Зазначається, що завдяки табличкам можна дізнатися про ялину колючу, горіх маньчжурський, катальпу бігнонієподібну, каштан їстівний, гінкго дволопатеве, сумах пухнастий (оцтове дерево), бук лісовий, вишню дрібнопильчасту (сакуру), платан західний та модрину європейську. Серед них є й табличка, що розповідає про родину Шодуарів і її внесок у розвиток Житомира.

Читайте також: У селі на Чернігівщині сторічну хату біля вітряка перетворять на музей

Таблички з QR-кодами встановили на центральній алеї парку, де найчастіше відпочивають жителі та гості міста.

На території парку росте низка екзотичних рослин з різних континентів, які сюди завіз барон Іван де Шодуар.