У селі на Чернігівщині сторічну хату біля вітряка перетворять на музей

У селі Купчичі Сосницької громади Чернігівщини, де кілька років тому відремонтували вітряк, у старій хаті створять музей народного побуту.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив староста Південного старостинського округу громади Віталій Лопатко.

"Плануємо ремонт сторічної хати, щоби зробити в ній музей народного побуту, про тематичний ще не думали. Найближчим часом уже займемось благоустроєм прилеглої території", – сказав Лопатко.

За його словами, хата розташована поблизу пам’ятки селянського побуту й візитівки Купчич – вітряного млина, який відреставрували три роки тому. Вітряк працював з 1917-го року й до появи в сусідньому селі електричного млина (приблизно 1965-го). Відновили його силами громади й тепер він приваблює гостей. Вітряк не працює, бо фахівця-мельника вже не знайти, та охочим подивитися його зсередини двері відчиняють.

Хата, в якій створять музей, розташована на кутку, де мешкали троє селян, які свого часу спорудили цей вітряк. В яких саме будинках вони жили, сказати вже ніхто не може. Проте старі хати тут є, тож не виключено, що бодай одна з них належала мірошнику.

"Нам пропонують під музей ще одну хату поруч, вона – ще давнішої побудови й тому ще цікавіша. Будемо думати", – зазначив Лопатко.

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За його словами, в старостинському окрузі мають намір розвивати туризм. Окрім вітряка, тут є ще джерела з чистою водою та мальовничі озера. Саме село Купчичі розкинулось на пагорбах – "купках" – звідси походить і його назва.

Фото: Чернігівщина туристична