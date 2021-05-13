У селі на Чернігівщині сторічну хату біля вітряка перетворять на музей
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив староста Південного старостинського округу громади Віталій Лопатко.
"Плануємо ремонт сторічної хати, щоби зробити в ній музей народного побуту, про тематичний ще не думали. Найближчим часом уже займемось благоустроєм прилеглої території", – сказав Лопатко.
За його словами, хата розташована поблизу пам’ятки селянського побуту й візитівки Купчич – вітряного млина, який відреставрували три роки тому. Вітряк працював з 1917-го року й до появи в сусідньому селі електричного млина (приблизно 1965-го). Відновили його силами громади й тепер він приваблює гостей. Вітряк не працює, бо фахівця-мельника вже не знайти, та охочим подивитися його зсередини двері відчиняють.
Хата, в якій створять музей, розташована на кутку, де мешкали троє селян, які свого часу спорудили цей вітряк. В яких саме будинках вони жили, сказати вже ніхто не може. Проте старі хати тут є, тож не виключено, що бодай одна з них належала мірошнику.
"Нам пропонують під музей ще одну хату поруч, вона – ще давнішої побудови й тому ще цікавіша. Будемо думати", – зазначив Лопатко.
За його словами, в старостинському окрузі мають намір розвивати туризм. Окрім вітряка, тут є ще джерела з чистою водою та мальовничі озера. Саме село Купчичі розкинулось на пагорбах – "купках" – звідси походить і його назва.
Фото: Чернігівщина туристична