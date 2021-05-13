Львівська ОДА презентувала ролик про Національний музей імені Шептицького

У Львові зняли відеоролик, присвячений Національному музею ім. Андрея Шептицького, де зберігається найбільша в Україні колекція сакрального мистецтва середньовіччя.

Як передає Укрінформ, відео поширила Львівська ОДА.

«Цей музей – наш безцінний спадок від видатного церковного діяча та мецената української культури митрополита Андрея Шептицького. Особливою гордістю музею є найповніша і найчисленніша в Україні збірка українського середньовічного сакрального мистецтва ХІІ – ХVІІІ ст.», - зазначив у своєму дописі на Фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Також зазначається, що у Музеї ім. Андрея Шептицького представлені картини класиків українського образотворчого мистецтва – Т. Шевченка, Т. Копистинського, К. Устияновича, С. Васильківського, І. Труша, О. Кульчицької, О. Новаківського, О. Архипенка. У музеї також відбуваються різноманітні лекції та майстер-класи, інтерактивні виставки та квести для дітей.

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Як повідомляв Укрінформ, до Міжнародного дня музеїв, який відзначається 18 травня, департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА спільно з Радою директорів музеїв Львівщини підготували серію роликів під назвою «Дивуватися. Цінувати. Берегти. Музеї Львівщини». Кожний із семи роликів присвячений різним музеям. Метою проєкту є ознайомлення громадськості з музейною культурою області та промоція відвідування музеїв.

Фото: loda.gov.ua