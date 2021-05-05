Львівська галерея мистецтв відкрила Музей модернізму

Львівська галерея мистецтв відкрила Музей модернізму

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Укрінформ
У Львові у середу, 5 травня, урочисто відкрили Музей модернізму. Це нова експозиційна локація Львівської національної галереї мистецтв, яка об’єднала митців історичного авангарду та високого модернізму з 1930 року до сьогодення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Основним завданням цього музею є продовження експозиції, яка розгорнута в нас у палаці Лозинського і починається з 1800 до 1930 року. А після того, ніби у Львові ціле століття нічого не було... Тому ми вирішили представити наших митців починаючи з 1930-х років. Спочатку виставку львівського модернізму зробили в Луцьку, в музеї Корсаків. Я теж подумав, що хочу таке зробити у Львові, але виставки нам би було замало, це повинна бути постійна експозиція - так зародилася ідея Музею», - розповідає директор Львівської національної галереї мистецтв ім.Бориса Возницького Тарас Возняк.

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Експозиція розташувалась на двох поверхах приміщення позаду Палацу Потоцьких на Коперника, 15. Возняк називає його «силікатним будинком», оскільки тут були «підсобки будівничих підземного трамваю», коли відбувалися спроби будівництва метро у Львові. Приміщення було в занедбаному стані, після перекриття і ремонтних робіт всередині фасад вирішили залишити так, як є. Це наче паралель з тими умовами, в яких доводилося працювати художникам ХХ ст.

У 7-ми залах новоствореного музею розгорнута ретроспектива львівського мистецтва, що візуалізує світогляд модернізму. Спочатку глядачеві представлені твори мистецтва 1914-1939 р.р., що радикально протистояло відтворенню реальної дійсності, йшло поряд із розвитком науково-технічного прогресу, надихалося політичними ідеологіями та їм опонувало.

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Інший розділ експозиції ілюструє екзистенційну чутливість повоєнного суспільства та стан соціального відчуження львівських інтелектуалів у добу тоталітарного пресингу 1939-1953-х р.р. Тут уперше системно представлено різновиди тактильної абстракції та раннього структуралізму у авторстві Карла Звіринського та митців його “герметичного кола”.

Центральний зал повністю присвячений феномену Євгена Лисика — унікального модерного сценографа та митця-екзистенціаліста. В залі експоновані унікальні ескізи його сценічних рішень та авторська великоформатна графіка 1960-1980-х років.

В експозиції представлені роботи Любомира Медвідя, Івана Остафійчука, Романа Жука, композиції Романа Петрука, Андрія Сагайдаковського, Мирослава Ягоди, які розкриваються в нео- та трансавангарді, візуалізуючи перехідну добу між львівським модернізмом та постмодернізмом.

Як наголошують у Галереї, в Музеї модернізму відбуватимуться кураторські виставки, а експозиція відновлюватиметься кожні два роки.

Фото: Маркіян Лисейко

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