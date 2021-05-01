У Києві відкривають музеї – перелік

У Києві з наступного тижня відкриється для відвідувачів низка музеїв.

Як передає Укрінформ, відповідні оголошення розміщено на сторінках музеїв у Фейсбуці.

Зокрема, 6 травня для відвідувачів відкриється Національний музей історії України, що в Києві.

“Національний музей історії України відчиняє свої двері для відвідувачів уже в наступний четвер, 6 травня! Ми працюватимемо з дотриманням усіх карантинних вимог, ретельним провітрюванням, дезінфекцією, обмеженням кількості відвідувачів у залах. Не забувайте, будь ласка, одягати маски перед входом у музей”, - ідеться в повідомленні на сторінці музею.

Водночас 5 травня для відвідувачів відкриються Національний музей Тараса Шевченка та Будинок-музей Тараса Шевченка в Києві.

До Національного музею медицини відвідувачі зможуть завітати із 4 травня.

“З 4 травня 2021 року музей відкритий для відвідування. 04.05.21 - збірні екскурсії о 12.00, 14.00 та 16.00 без попереднього запису”, - йдеться в повідомленні. У музеї також просять відвідувачів, плануючи візит, враховувати вимоги регіону “жовтого” рівня епідемічної небезпеки - масочний режим, температурний контроль на вході до музею та обмеження кількості відвідувачів у одній групі.

Водночас уже з 1 травня відкриті для відвідувачів Музей однієї вулиці та Музей становлення української нації.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 травня Київ послаблює суворі протиепідемічні обмеження, але діятимуть заборони, встановлені для помаранчевої зони епіднебезпеки.

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Так, із 1 травня відновить роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт. Також почнуть працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри. А 5 травня, місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Фото: facebook.com/mist.museum