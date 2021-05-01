За час локдауну у столиці виписали понад 10 тисяч штрафів

За час посилених карантинних обмежень, що діяли в столиці, правоохоронці виявили понад 10 тисяч адміністративних правопорушень.

Як передає Укрінформ, про це сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує відділ комунікації поліції Києва.

“Правоохоронці цілодобово здійснювали перевірку об’єктів господарської діяльності, дотримання карантинних вимог пасажирами громадського транспорту та патрулювали місця відпочинку. У результаті за час посилення карантинних вимог поліцейські всього склали 10 562 адміністративних матеріали”, - розповів Крищенко.

За його словами, із вказаної кількості адмінматеріалів 957 складено на посадових осіб суб’єктів господарювання за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення), зокрема це - розважальні заклади, нічні клуби та ресторани.

Водночас зауважив Крищенко, на громадян за період “червоного” рівня епідемічної небезпеки складено 474 адміністративних протоколи за частиною 1 статті 44-3.

“Окрім цього за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП у відношенні громадян винесено 9 131 постанову”, - додав начальник поліції Києва.

Він зауважив, що попри пом’якшення карантинних обмежень, поліцейські й надалі контролюватимуть дотримання правил карантину.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві з 5 квітня запровадили більш суворі обмеження, які діяли до 30 квітня.

З 1 травня Київ послаблює суворі протиепідемічні обмеження, але діятимуть заборони, встановлені для помаранчевої зони епіднебезпеки.

Фото: kyiv.npu.gov.ua