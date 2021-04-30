Київ виходить із локдауну – що дозволяється

Із 1 травня столиця послаблює суворі протиепідемічні обмеження, але діятимуть заборони, встановлені для «помаранчевої» зони епіднебезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужба КМДА.

Так, із 1 травня відновить роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт. Також почнуть працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри. А 5 травня, місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Також у Києві ухвалили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Великодня. Зокрема, місто закликає проводити масові богослужіння на Великдень у режимі відеотрансляції, а освячення великодніх кошиків – на відкритому повітрі із дотриманням протиепідемічних заходів, у тому числі забезпеченням дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

"Відповідно до рішення Державної комісії з надзвичайних ситуацій, із 1 травня у Києві скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки. Для забезпечення обмежувальних заходів, що відповідають помаранчевому рівню епіднебезпеки, із 00:00 1 травня на території міста Києва діятиме низка заборон. Вони зафіксовані у протоколі № 5 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Так, із 00:00 1 травня забороняється:

перебування в громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;

проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;

робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки та замовлень навинос;

розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше 2 м між столами та більше 4 осіб за столом;

обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;

діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;

проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;

діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше 1 особи на 10 кв. м, басейнів – якщо більше 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

Як повідомляв Київський міський голова Віталій Кличко, столиця послаблює суворі обмеження з 1 травня, в місті діятимуть правила «помаранчевої» зони.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки у Києві з 1 травня.