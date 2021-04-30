У Києві за добу — 868 випадків коронавірусу, 24 особи померли

У Києві за минулу добу виявили 868 випадків коронавірусу, 24 особи померли.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Минулої доби в столиці виявили 868 хворих на коронавірус, померли 24 людини – 9 жінок та 15 чоловіків. Загалом за період пандемії в столиці 4591 летальний випадок від вірусу", - розповів Кличко.

За його словами, загальна кількість підтверджених випадків у столиці - 195 498.

Мер повідомив, що серед тих, хто захворіли: 492 жінки віком від 20 до 92 років і 11 дівчаток від 6 місяців до 16 років, також 355 чоловіків віком від 18 до 89 років і 10 хлопчиків від двох до 14 років. Захворіли, зокрема,17 медиків.

"Трохи зменшилась останнім часом кількість госпіталізованих до столичних лікарень. Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 92 хворих на коронавірус, а також госпіталізували 197 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в лікарні за добу потрапили 289 людей", - зазначив він.

Кличко додав, що одужали минулої доби 1146 киян. Загалом коронавірус подолали 123 977 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 192, у Шевченківському – 144 та в Солом'янському районі – 126 випадків", - сказав він.

Нині у стаціонарах медзакладів столиці лікуються 2564 хворих на коронавірус,1843 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2186 людей, під апаратами ШВЛ перебувають 56 хворих.

"Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – понад 43%. Ліжка із киснем заповнені на понад 50%", - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 квітня лабораторно підтверджено 2 069 537 випадків COVID-19, з них за добу – 10 072.