На вакцинацію від коронавірусу записалися 436 колективів - Ляшко
Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми реєструємо організовані колективи, де понад 50 людей виявили бажання зробити щеплення від коронавірусної хвороби. На сьогодні таких колективів зареєстровано 436, в яких працює 53 575 співробітників. Щойно буде достатня кількість вакцин - мобільні бригади будуть їх щеплювати.", - сказав Ляшко.
Він зауважив, що при реєстрації на вакцинацію компаній у список не включаються родичі співробітників таких колективів.
Загалом станом на вчора працювали 2069 пунктів щеплення від COVID-19, також залучені мобільні бригади. За останні два дні в Україні було проведено 143 845 щеплень. "Ми підготували медичну систему та нарощуємо темпи вакцинації. Питання тільки у наявності вакцин. На жаль, у світі досі їх глобальний дефіцит, але ми докладаємо всіх зусиль, щоб вони були в Україні", - прокоментував Ляшко.
Він позитивно відзначив організацію вакцинальної кампанії у Полтавській, Херсонській та Черкаській областях.
Як повідомлялося, в Україні 29 квітня щеплення від коронавірусу отримали 73 376 осіб. 702 440 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 130 осіб (із них двоє людей отримали одну дозу за кордоном).
Станом на 29 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 504 101 людина.
Україна розпочала вакцинацію від коронавірусу 24 лютого.
Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ