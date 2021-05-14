У Вінниці влаштують вікенд мандрівників-«безмоторників»

У Вінниці 5-6 червня відбудеться Вікенд мандрівників, присвячений безмоторним видам туризму. Учасники зможуть пройти частину майбутнього міжнародного маршруту – Подільського шляху святого Якова.

Про це повідомляє департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«5-6 червня у Вінниці на Території SUN вже вдруге відбудеться Вікенд мандрівників, який буде присвячений пішим і веломаршрутам та стане частиною майбутнього проєкту під назвою Camino Podolico. Захід відбудеться просто неба з дотриманням заходів протиепідеміологічної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма вікенду розкриє учасникам заходу тонкощі планування мандрівок, дасть змогу перейняти тревел-досвід з різних куточків України, а також забезпечить відпочинок на свіжому повітрі та можливість долучитися до першопрохідців нового туристичного проєкту Поділля, який планується включити до міжнародного маршруту Шляхів святого Якова.

У перший день вікенду досвідчені мандрівники, активісти та тревел-блогери будуть розкривати свої навички проходження піших та веломаршрутів, поділяться корисними лайфхаками щодо підготовки до подорожей і розкажуть цікаві історії, які траплялися з ними під час мандрів. Програма першого дня завершиться виступом етноф’южнгурту Folknery.

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Другого дня вікенду всі охочі зможуть пройти одними з перших частину майбутнього Подільського шляху святого Якова – міжнародного культурного маршруту, який бере свій початок від паломницької дороги до могили апостола Якова в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела. Чимало країн уже інтегрувалися у мережу St James’ Ways.

Проєкт Camino Podolico, переконані в міськраді, може стати поштовхом до створення екскурсійних шляхів по всій Україні та з'єднання їх з європейськими маршрутами. Цей піший маршрут сполучить 10 громад від Вінниці до Кам’янця-Подільського історичною дорогою через місто Бар.

Учасникам Вікенду мандрівників запропонують пройти частину маршруту – з Вінниці до с. Селище. Після подолання цієї дистанції у Селищі на них чекатимуть активності, зокрема прогулянка залишками старовинного Черленківського замку та візит на кінну ферму поблизу мальовничого озера.

Після завершення заходу учасники зможуть повністю протестувати Подільський шлях святого Якова та продовжити свій маршрут до міст Бар і Кам'янець-Подільський.

Участь у заході безкоштовна.