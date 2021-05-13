Вінницькі музейники влаштують вечірній показ ексклюзивних експонатів із фондосховищ

Вінницький обласний краєзнавчий музей з нагоди свого 103-річчя підготував вечірню екскурсійну програму «Музей як айсберг» з показом ексклюзивних експонатів із фондосховищ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директорка музею Катерина Висоцька.

«Це вечірня програма, яку ми приурочили до 103-річчя від дня народження нашого музею, Дня Європи та Міжнародного дня музеїв, який відзначатиметься незабаром. «Музей як айсберг» – це назва, яка відображає концепцію екскурсійної програми. Зазвичай в постійній експозиції ми показуємо незначну частину наших фондів, хоча колекція музею налічує 120 тис. експонатів. У суботу покажемо відвідувачам ексклюзиви, які експонуються дуже рідко», – повідомила Висоцька.

За її словами, вечірню програму «Музей як айсберг» містянам презентують у суботу, 15 травня. Вона зорієнтована на глибоке та вдумливе ознайомлення з експозицією. У виставкових залах будуть представлені цінні та цікаві предмети з їхніми історіями, що зазвичай перебувають у фондосховищах.

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Зокрема, відвідувачі музею зможуть побачити зуб дикого коня тарпана антропогенового періоду, знайдений у Вінниці, а також знахідки із майстерні доби пізнього палеоліту 18-10 тис. років тому, які 2020 року в П’ятничанському лісі виявила археологічна експедиція музею. Також цього дня будуть виставлені для огляду булава гетьманська – родинна реліквія Замойських ХVІІІ – початку ХІХ ст. і символічний ключ від міста Сан-Франциско, вручений у 1960 році вінничанину Анатолію Крючковському, учаснику 49-денного дрейфу в Тихому океані.

Окрім того, можна буде побачити відреставрований легендарний «стіл Петлюри», що експонується в оновленому 11-му експозиційному залі «Поділля в добу Української революції 1917–1921-х рр.» тощо.

Усі ексклюзиви із фондів музею будуть марковані табличками з QR-кодами, за якими можна отримати вичерпну інформацію про них.

Як ідеться на сторінці музею у Фейсбуці, «родзинкою» музейного вечора стануть показові тренування у лицарських боях учасників «Історичного товариства Аркона» та вікторина «Музей Terra Incognita».

Фото: vinbazar.com