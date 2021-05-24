У Бангладеш скасували заборону подорожей до Ізраїлю

Бангладеш скасував заборону на поїздки до Ізраїлю, що стало несподіваним кроком для останнього.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

До цього часу у паспортах громадян Бангладеш було застереження, в якому зазначалося, що документ дійсний "у всіх країнах світу, окрім Ізраїлю".

Незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків з Ізраїлем, міністр внутрішніх справ Бангладеш Асадуззаман Хан підтвердив, що нові паспорти більше не будуть окремо виділяти Ізраїль, відкриваючи можливість громадянам Бангладеш легально подорожувати до єврейської держави.

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Громадян Бангладеш, які раніше їздили до Ізраїлю або намагалися вирушити до Ізраїлю, заарештовували та звинувачували у державній зраді.