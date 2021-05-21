Ізраїль скасував майже всі обмеження на тлі припинення вогню

Ізраїль скасував майже всі обмеження на тлі припинення вогню

Укрінформ
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що після проведення оцінки ситуації Управління тилом прийняло рішення зняти всі обмеження, введені у зв'язку з ракетними обстрілами ізраїльської території ХАМАСом, оскільки режим припинення вогню дотримується.

Про це повідомляють Newsru.co.il і The Times of Israel, передає Укрінформ.

Обмеження стосуються пересування по всій країні. Виняток становитиме заборона на роботу навчальних закладів в тих зонах, в яких він діяв досі.

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ЦАХАЛ просить не наближатися до боєприпасів, що впали на відкритій місцевості.

Також наголошується, що Ізраїль знову відкриває контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, відновлюючи ввезення товарів у сектор Газа після 11 днів бойових дій, що закінчилися припиненням вогню.

Як повідомлялося, угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набула чинності у п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.

20 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з сьомої години ранку з сектора Газа по Ізраїлю було випущено 299 ракет.

Уряд Ізраїлю за підсумками засідання ради безпеки Ізраїлю підтримав рішення про припинення збройного протистояння з рухом ХАМАС у секторі Газа. Очікується, що перемир'я почнеться у п'ятницю, 21 травня.

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масований ракетний удар по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих у результаті обстрілу.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаудари по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 людини, ще 6046 осіб травмовані.

Фото: Mustafa Hassona/AA/picture alliance

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