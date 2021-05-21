Ізраїль скасував майже всі обмеження на тлі припинення вогню
Про це повідомляють Newsru.co.il і The Times of Israel, передає Укрінформ.
Обмеження стосуються пересування по всій країні. Виняток становитиме заборона на роботу навчальних закладів в тих зонах, в яких він діяв досі.
ЦАХАЛ просить не наближатися до боєприпасів, що впали на відкритій місцевості.
Також наголошується, що Ізраїль знову відкриває контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, відновлюючи ввезення товарів у сектор Газа після 11 днів бойових дій, що закінчилися припиненням вогню.
Як повідомлялося, угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набула чинності у п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.
20 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з сьомої години ранку з сектора Газа по Ізраїлю було випущено 299 ракет.
Уряд Ізраїлю за підсумками засідання ради безпеки Ізраїлю підтримав рішення про припинення збройного протистояння з рухом ХАМАС у секторі Газа. Очікується, що перемир'я почнеться у п'ятницю, 21 травня.
7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.
Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масований ракетний удар по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих у результаті обстрілу.
Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаудари по цілях у секторі Газа.
За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 людини, ще 6046 осіб травмовані.
Фото: Mustafa Hassona/AA/picture alliance