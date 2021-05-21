Генсек ООН привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Генсек ООН привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав угоду припинення вогню між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

Про це він заявив журналістам у штаб-квартирі ООН за кілька хвилин до набуття цим рішенням чинності, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я вітаю припинення вогню між Газою та Ізраїлем після 11 днів смертоносних бойових дій», - сказав Генсек ООН.

Він висловив співчуття жертвам насильства та їхнім близьким.

Гутерріш також подякував Єгипту та Катару «за зусилля, докладені в тісній координації з ООН, щоб допомогти відновити спокій у Газі та Ізраїлі».

Генсек ООН підкреслив, що лідери Ізраїлю і Палестини несуть відповідальність «за те, щоб розпочати серйозний діалог для усунення докорінних причин конфлікту».

За словами Гутерріша, Газа є «невід'ємною частиною майбутньої палестинської держави», де ХАМАС контролює ситуацію з 2006 року.

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Водночас він наголосив на «глибокій прихильності» ООН роботі з ізраїльтянами і палестинцями, а також з усіма міжнародними та регіональними партнерами, аби «повернутися на шлях конструктивних переговорів і ... реалізувати рішення про співіснування двох держав».

Як повідомлялося, угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набула чинності у п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.

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