Генсек ООН привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав угоду припинення вогню між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

Про це він заявив журналістам у штаб-квартирі ООН за кілька хвилин до набуття цим рішенням чинності, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я вітаю припинення вогню між Газою та Ізраїлем після 11 днів смертоносних бойових дій», - сказав Генсек ООН.

Він висловив співчуття жертвам насильства та їхнім близьким.

Гутерріш також подякував Єгипту та Катару «за зусилля, докладені в тісній координації з ООН, щоб допомогти відновити спокій у Газі та Ізраїлі».

Генсек ООН підкреслив, що лідери Ізраїлю і Палестини несуть відповідальність «за те, щоб розпочати серйозний діалог для усунення докорінних причин конфлікту».

За словами Гутерріша, Газа є «невід'ємною частиною майбутньої палестинської держави», де ХАМАС контролює ситуацію з 2006 року.

Водночас він наголосив на «глибокій прихильності» ООН роботі з ізраїльтянами і палестинцями, а також з усіма міжнародними та регіональними партнерами, аби «повернутися на шлях конструктивних переговорів і ... реалізувати рішення про співіснування двох держав».

Як повідомлялося, угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набула чинності у п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.

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