Палестинці відзначили припинення вогню - запускали салюти й стріляли в повітря

У секторі Газа і на Західному березі річки Йордан люди вийшли на вулиці, щоб святкувати припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Jerusalem Post.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності у п'ятницю, 21 травня, о 2.00 за місцевим часом.

В секторі Газа і на Західному березі річки Йордан люди святкують припинення вогню / Фото: Issam Rimawi, Mustafa Hassona, Eyad Tawil, Anadolu Ajansı

На честь «перемоги опору» палестинці запустили салюти й стріляли в повітря.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світло-шумові гранати та сльозогінний газ.

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Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа. За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми.

20 травня Ізраїль та ХАМАС домовилися про припинення вогню.