Палестинці відзначили припинення вогню - запускали салюти й стріляли в повітря
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Jerusalem Post.
Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності у п'ятницю, 21 травня, о 2.00 за місцевим часом.
В секторі Газа і на Західному березі річки Йордан люди святкують припинення вогню / Фото: Issam Rimawi, Mustafa Hassona, Eyad Tawil, Anadolu Ajansı
На честь «перемоги опору» палестинці запустили салюти й стріляли в повітря.
הפגנות השמחה של הפלסטינים: תיעוד מחברון@galberger pic.twitter.com/VsvE6yqpdM— כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2021
Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світло-шумові гранати та сльозогінний газ.
Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.
Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа. За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми.
20 травня Ізраїль та ХАМАС домовилися про припинення вогню.