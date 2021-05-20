Трасу між курортами Львівщини планують відновити до липня

На трасі Р-15, яка сполучає Львівську та Волинську області й перетинає туристичні маршрути, компанія "Автомагістраль-Південь" розпочала влаштування фінального шару покриття.

Ремонт дороги відбувається за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляється на офіційній сторінці програми у Фейсбуці.

Зазначається, що автошлях Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква протяжністю 151 км сполучає обласні та районні центри північних і західних областей України.

"За останні роки дорога, яка перетинає туристичні маршрути Львівщини, почала руйнуватись, деякі її ділянки надзвичайно понівечені. Відновлення автотраси дасть змогу поєднати курортні містечка Львівської області якісною дорогою європейського рівня", – йдеться у повідомленні.

Ремонт траси ведеться на двох ділянках. Так, на 25-кілометровому відрізку дороги від села Острів у напрямку межі з Волинською областю з березня виконали низку операцій – аж до укладання вирівнювального шару з великозернистої асфальтобетонної суміші.

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Зараз на ділянці розпочали влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші. Залишилося влаштувати з’їзди та примикання, облаштувати автобусні зупинки, зробити кільцеві розв’язки, влаштувати майданчик для габаритно-вагового контролю.

Цього місяця роботи стартували на другому відрізку протяжністю 22,7 км – від міста Великі Мости до села Боянець. Там виконується розпушення покриття, регенерування дорожньої основи за методом «холодного ресайклінгу» та влаштування нижнього шару покриття. Після цього на трасі влаштують верхній шар дорожнього покриття і зміцнять узбіччя. Всі роботи планується завершити до липня.

Як повідомлялось, у березні заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що цьогоріч за президентською програмою буде збудовано та реконструйовано 2 000 км місцевих доріг.

Фото: @velyke.bud