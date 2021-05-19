На Чернігівщині розпочали ремонт дороги до Мезинського національного парку

На Чернігівщині в межах президентського проєкту "Велике будівництво" розпочали ремонт дороги Т-25-03 Вільне – Кролевець, що веде, зокрема, до Мезинського національного природного парку.

Про це у Фейсбуці повідомила Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, передає Укрінформ.

"У процесі ремонту буде оновлено ділянку від села Вільне до межі з Сумською областю. Загальна протяжність – 11,22 км. Наразі розпочаті підготовчі роботи. Шляхом фрезерування знімається старий зношений шар асфальтобетонного покриття", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що дорога Т-25-03 Вільне – Кролевець сполучає Чернігівську та Сумську області. Вона є соціально важливим об'єктом для населення (нею возять школярів та їздить швидка допомога) і розвитку рекреаційного й туристичного потенціалу Чернігівщини, оскільки веде до Мезинського національного природного парку. Його найвідоміша пам’ятка – Мезинська стоянка первісної людини.

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У процесі ремонту дорогу планують зробити витривалішою до сучасного транспортного навантаження. Також на ній облаштують заїзди, відремонтують майданчики для паркування, відновлять водопропускну систему, встановлять нові знаки, металеве бар'єрного огородження, освітлять пішохідні переходи, нанесуть розмітку.

У межах "Великого будівництва" на Чернігівщині цьогоріч планують відремонтувати 182 км доріг державного значення та 14 мостів, з яких 9 – капітально.

Фото: Служба автомобільних доріг у Чернігівській області