На Чернігівщині ремонтують дорогу до Ічнянського національного парку

На Чернігівщині в межах проєкту "Велике будівництво" ремонтується дорога до Ічнянського національного природного парку.

Про це у Фейсбуці повідомила Служба автомобільних доріг у Чернігівсьій області, передає Укрінформ.

"У квітні 2021 року було відновлено роботи з ремонту дороги Т-25-27. В процесі оновлення - 45 кілометрів від Нового Бикова до Монастирища. Дорога ремонтується вперше за 50 років з часу її побудови", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що ділянка сполучає дві регіональні траси Р-67 та Р-68 з національною Н-07 "Київ - Суми - Юнаківка". Забезпечує рух транзитного транспорту, в тому числі великовагового вантажного. А ще веде до об'єктів культурного надбання та природно-заповідного фонду, в тому числі, Ічнянського національного природного парку. Раніше на подолання зруйнованих 45 км водії мусили витрачати більше години.

Наразі на ділянці "Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня" вже влаштовано 30 км вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття. Роботи ведуться двома підрядними організаціями.

У процесі ремонту дорога посилюється та робиться витривалішою до сучасних транспортних навантажень. Також на ній відремонтують два мости, зроблять заїзні кишені та місця для зупинок, встановлять нові автопавільйони, дорожні знаки, бар'єрне огородження, виконають інші роботи.

Загалом у рамках "Великого будівництва" на Чернігівщині в цьому році планують відремонтувати 182 км доріг державного значення та 14 мостів, з яких 9 - капітально.

Ічнянський національний природний парк був створений у квітні 2004 року. Його площа - майже 10 тис. га. Парк розташований на північному заході Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції в басейні річки Удай. За своїм природним потенціалом територія парку не має альтернативи в північному районі Лівобережного лісостепу і характеризується великою екологічною цінністю.