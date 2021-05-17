На Донеччині розпочали капремонт автодороги Кременівка — Ялта

За програмою Президента «Велике будівництво» на Донеччині стартували роботи на автодорозі Кременівка — Ялта.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

«Розпочато капітальний ремонт автомобільної дороги Т-05-23 від /Н-20/ – Кременівка – Ялта, км 43 + 550 – км 46 + 450, який відбувається в рамках «Великого будівництва», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що оновлюється автошлях на північно-західному обході смт. Мангуш, протяжність ділянки ремонту складає 3,1 км.

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Цим проєктом капітального ремонту передбачено: розбирання існуючого дорожнього одягу та влаштування нового; ремонт трьох водопропускних труб; укріплення узбіч; облаштування примикань; встановлення дорожніх знаків, огородження та влаштування дорожньої розмітки.

На роботах працює підрядна організація - ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ».

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко сказав, що у 2021 році в Україні побудують, реконструюють та відремонтують 6 500 км автодоріг та 245 штучних споруд, у тому числі мостів.