Укравтодор цьогоріч системно розвиватиме придорожню інфраструткуру

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у 2021 році за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планує системно розвивати придорожню інфраструктуру.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков у Фейсбуці.

“У планах на цей рік — системний розвиток придорожньої інфраструктури.

Довгий час це питання просто ігнорувалось — як наслідок, велика частина дійсно цінних об’єктів, зокрема зупинкових комплексів і автопавільйонів, перейшли в аварійний стан і становлять небезпеку для пасажирів”, - написав Кубраков.

Він зауважив, що наразі Укравтодор разом з Andriy Zoin розпочали процес збору даних про візуально матеріальну спадщину придорожньої інфраструктури у різних куточках країни.

За словами Кубракова, на основі цього переліку буде сформовано окреме доручення для обласних Служб автомобільних доріг, яке вимагатиме враховувати культурне значення об’єктів придорожньої інфраструктури при плануванні та реалізації дорожніх проєктів. На основі пропозицій разом з ДП «Державний дорожнiй науково-дослiдний iнститут iменi М.П.Шульгiна» (ДерждорНДІ) Укравтодор підготує технічне завдання та оголосить конкурс на розробку оптимальних проєктних та дизайнерських рішень для їх подальшого застосування на дорогах державного значення.

Читайте також: Укравтодор відновить трасу від Сміли до межі Київщини

Він зазначив, що зі старту “Великого будівництва” для Укравтодору важливим було не просто оновити дорожню мережу, але й зробити її комфортною та безпечною для користувачів - у порівнянні з попередніми роками, у 2020 році на дорогах державного значення кількість освітлення, бар’єрного огородження та тротуарів збільшилась у рази. У нових дорожніх проєктах Укравтодор прибирає небезпечні розв’язки та ліві повороти. Також агентство вже розпочало виконувати Національну програму відновлення мостів для ефективного обстеження та попередження ризиків у сфері мостового господарства.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко сказав, що у 2021 році в Україні побудують, реконструюють та відремонтують 6 500 км автодоріг та 245 штучних споруд, у тому числі мостів.