Укравтодор відновить трасу від Сміли до межі Київщини

Укравтодор відновить трасу від Сміли до межі Київщини

Велике будівництво
Укрінформ
Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) за програмою Президента "Велике будівництво" планує відновити за два роки 75 км дороги Н-01 у Черкаській області - від міста Сміла до межі з Київщиною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужби Укравтодору.

"У 2021 році буде відремонтовано 43 км дороги Н-01 на Черкащині та завершиться реконструкція шляхопроводу через залізницю у місті Городище. Загалом за 2 роки реалізації програми Президента України "Велике будівництво" в області на автодорозі державного значення Київ – Знам'янка буде відновлено понад 75 км дорожнього покриття від міста Сміла до межі з Київською областю", - йдеться у повідомленні.

Днями роботи розпочалися на 10-кілометровій ділянці від села Ситники до межі з Київською областю (км 123+687 – км 133+687). Там фрезерують старе асфальтобетонне покриття та укладають вирівнюючий шар.

На час проведення поточного середнього ремонту на ділянці автодороги рух автомобілів ускладнено, він відбувається у реверсному режимі.

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Як повідомлялось, наприкінці квітня був завершений ремонт мосту через Хаджибейський лиман в Одеській області. Заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що легендарні затори на під'їзді до Одеси у цьому місці відійдуть у минуле.

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