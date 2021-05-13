Укравтодор відновить трасу від Сміли до межі Київщини

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) за програмою Президента "Велике будівництво" планує відновити за два роки 75 км дороги Н-01 у Черкаській області - від міста Сміла до межі з Київщиною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужби Укравтодору.

"У 2021 році буде відремонтовано 43 км дороги Н-01 на Черкащині та завершиться реконструкція шляхопроводу через залізницю у місті Городище. Загалом за 2 роки реалізації програми Президента України "Велике будівництво" в області на автодорозі державного значення Київ – Знам'янка буде відновлено понад 75 км дорожнього покриття від міста Сміла до межі з Київською областю", - йдеться у повідомленні.

Днями роботи розпочалися на 10-кілометровій ділянці від села Ситники до межі з Київською областю (км 123+687 – км 133+687). Там фрезерують старе асфальтобетонне покриття та укладають вирівнюючий шар.

На час проведення поточного середнього ремонту на ділянці автодороги рух автомобілів ускладнено, він відбувається у реверсному режимі.

Як повідомлялось, наприкінці квітня був завершений ремонт мосту через Хаджибейський лиман в Одеській області. Заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що легендарні затори на під'їзді до Одеси у цьому місці відійдуть у минуле.