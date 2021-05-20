МКІП підтримало ініціативу реставрації заповідника «Качанівка»

Міністерство культури та інформаційної політики погодило фінансування реставрації трьох об’єктів історико-культурного заповідника "Качанівка" на Чернігівщині за програмою "Велике будівництво".

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.

"Реставрація Качанівки стартує з альтанки Глінки. Ще для двох качанівських об’єктів, самого палацу та водогінної вежі, Мінкульт цього року профінансує розроблення проєктної документації", – йдеться у повідомленні.

Коваленко додала, що "хотілося б як найшвидше перейти до практичних реставраційних робіт качанівського палацу, але, коли йдеться про таку складну унікальну споруду, етап розроблення проєкту надзвичайно важливий". Зазначається, що спроби провести реставрацію за колишніх голів Чернігівської ОДА провалювалися саме через помилки в проєкті.

Як повідомлялося, палац Національного історико-культурного заповідника "Качанівка" перебуває в аварійному стані. На розроблення проєктно-кошторисної документації на його ремонт потрібно майже 5,6 млн грн. Потребує негайних протиаварійних робіт і альтанка Глінки. Три роки тому розробили кошторис на їхнє проведення і тоді вартість проєкту становила 4,5 млн грн.

"Качанівка" – єдина садиба в Україні, яка зберегла цілісність планувального рішення ансамблю, свою стильову єдність. У головному палаці, побудованому у стилі неокласицизму, залишився автентичний інтер'єр. Подивитися на цю перлину архітектури щороку приїжджає понад 30 тисяч туристів як з різних регіонів України, так і з-за кордону. Це унікальний об'єкт із 17 пам'ятками національного значення, який визначений одним із туристичних "магнітів" Чернігівщини.