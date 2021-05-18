Музей-заповідник у Кам’янці до Дня вишиванки анонсував безкоштовний вхід

У День вишиванки в Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику пропонують безкоштовно відвідати всі об’єкти тим, хто прийде у вишитих сорочках.

Як передає Укрінформ, про це заповідник повідомив на своєму сайті.

«Запрошуємо вас приходити 20.05.2021 року до музею у вишиванках. Саме в цей день кожен, хто прийде у вишитому одязі, зможе безкоштовно відвідати всі об’єкти музею», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відвідувачі зможуть побувати в Старому замку, Ратуші, галереї мистецтв, Музеї старожитностей та виставковій залі.

День вишиванки традиційно святкують у третій четвер травня. Акція бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці. Свято існувало й відзначалося у вузькому колі, але у 2014 році воно вийшло не тільки за межі гуртка свідомого українського студентства, але й за межі України.