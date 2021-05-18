У Кам’янці-Подільському відбудеться фестиваль повітряних куль

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині вихідними пройде фестиваль повітроплавання «Кубок Поділля», участь в якому візьмуть 16 екіпажів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Кам’янець-Подільська міська рада.

«Кубок Поділля» повертається. Уже цими вихідними, після невеликої перерви, один із наймасштабніших повітроплавних фестивалів країни знову підкорюватиме кам’янецьке небо», – йдеться у повідомленні.

За сприятливих погодних умов польоти організовуватимуться двічі на день – рано вранці та ввечері у п'ятницю, суботу і неділю. Спостерігати за кулями можна буде з кількох оглядових майданчиків Старого міста – біля Замкового мосту, на валах Нового замку і з майданчика на вул. Ковальській (за костелом св. ап. Петра і Павла). Організатори радять для цього час із 6:30 до 9:00 та з 18:30 до 21:00.

У суботу, 22 травня, на валах фортеці відбудеться історична реконструкція запуску першої повітряної кулі на теренах України

Зазначається, що участь у фестивалі візьмуть 16 екіпажів із Києва та Київської області, Львова, Дніпра і Кам’янця-Подільського.

Фестиваль повітроплавання «Кубок Поділля» проводять у Кам’янці-Подільському з 1999 року. Торік захід не проходив.