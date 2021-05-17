На фестивалі у Чернігові створили «Монумент-сад»

У Чернігівському художньому музеї ім. Г. Галагана з’явився "Монумент-сад", створений руками учасників першого фестивалю монументального мистецтва "Перезавантаження".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі мозаїки і панно, виготовлені на майстер-класах фестивалю, ми залишимо у своєму дворику щонайменше на все літо, а, може, й на зиму. Стоятимуть там також металеві інсталяції чернігівського архітектора Андрія Карнабеда, що були зняті з вікон спортивної школи й нами відремонтовані", - розповів директор художнього музею Юрій Ткач.

Майстер-класи з виготовлення творів монументального мистецтва у дворі музею проводилися в суботу й неділю. Під керівництвом художників із Києва та Львова охочі мали можливість долучитися до виготовлення семи фрагментарних копій квіток-цитат відомого в Чернігові мозаїчного панно Іллі Толкачова "Дерево життя" 1982 року. Оригінал мозаїки зберігся на фасаді колишнього ресторану "Дружба", а її великий ескіз став одним із експонатів фестивальної виставки.

Мозаїчні деталі панно робилися із частинок різнокольорової керамічної плитки, яку наклеювали на фанеру. Усім процесом керувала київська художниця, засновниця майстерні мозаїки і кераміки Олена Кіслих. Читайте також: На Хмельниччині під час ремонту траси зносять мозаїчні зупинки

Окрім кольорових мозаїк, юні митці створювали також фрагмент панно "Ікар". Воно свого часу прикрашало прохідну вже неіснуючого Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. Зараз ця робота закрита якоюсь рекламою і чернігівці бачити її не можуть. Це панно учасники фестивалю робили за ескізом під орудою художниці Марини Левченко зі старих банерів - вирізали з них шматки різних розмірів і наклеювали на основу.

Ще одну мозаїку - зі смальти - на майстер-класі виготовляв чернігівський митець Сергій Тонканов. Журналіст агентства застав його за роботою подрібнення шматків смальти.

"Це - демонстрація класичного методу створення мозаїк на фасадах будівель. Смальту в майстерні розбивали на квадрати, а потім уже монтували на стіні", - пояснив художник.

Презентація творів для "Монумент-саду" відбулася в неділю ввечері, в останні години фестивалю.

Перший фестиваль монументального мистецтва "Перезавантаження" проходив у Чернігові з 14 по 16 травня. Культурна подія була присвячена дослідженню, збереженню та популяризації українського монументального мистецтва другої половини ХХ століття. Програма фесту включала в себе лекції, дискусії, виставку, презентації творів, майстер-класи, концерти, кінопокази. Організовуючи захід, митці й активісти ставили за мету зняти тавро "застарілої радянщини" з чернігівського монументального живопису та презентувати його як невід’ємну сучасну й органічну частину культурної спадщини України.