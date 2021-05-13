На Хмельниччині під час ремонту траси зносять мозаїчні зупинки

Мешканці Хмельниччини обурені тим, що під час ремонту траси Житомир - Чернівці (Н-03) демонтують мозаїчні зупинки громадського транспорту.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла журналістка, краєзнавиця, авторка сайту «Замки та храми України» Ірина Пустиннікова.

«На серпантині, відомому серед місцевих як «Тещин язик» у селі Слобідка-Гуменецька (у Кам’янець-Подільському районі – ред.) було облаштоване мозаїчне панно, яке обрамлювало джерело. Той серпантин дуже небезпечний, і автобуси там просто не зупинялися. Укравтодор написав, що об’єкт був в аварійному стані, але це неправда, бо він як зупинка не використовувався, це суто мозаїчне панно. Те саме стосується зупинок на цементному заводі, де ніхто не чекає автобуса, бо підприємство має свій транспорт і розвозить працівників. Ці зупинки були зразками крутої радянської монументалістики, їх оформляли вінницькі майстри в 1978-1979 роках. Вони просто тішили око і це була їхня основна функція», - розповіла Пустиннікова.

За її словами, згадані мозаїчні зупинки демонтували під час ремонту автодороги Житомир - Чернівці. Краєзнавиця занепокоєна, що далі знищать зупинки не тільки на Хмельниччині, а й на Буковині, які оздоблював Іван Кляпетура.

Зокрема, йдеться про зупинки в Колибаївці, Гаврилівці, Жванці, Хотині, Атаках, Припрутті, Боянах.

Користувачі соцмереж опублікували також фото знищеної зупинки біля села Самчики, що була оздоблена самчиківським розписом.

У Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області розповіли, що жодних порушень при демонтажі зупинок громадського транспорту під час ремонту траси Н-03 немає.

«Зупинка в Самчиках і мозаїка в Гуменцях не були офіційно віднесені до об’єктів культурної чи історичної спадщини. Зокрема малюнок на зупинці в селі Гуменці не відтворював автентичної Кам’янець-Подільської фортеці, там не вірно була вказана дата будівництва фортеці, і як зупинка вона давно не експлуатувалася. Ці зупинки знаходилися у місцях, де згідно з чинним законодавством, вони не повинні бути. Крім того, їх експлуатаційний стан міг завдати шкоди як пасажирам, так і водіям. Якщо зупинка зовні виглядає цілою, то це не означає, що стан її бетонних конструкцій задовільний», - зазначили у Службі автодоріг області.

Там додали, що процедура реконструкції мозаїчних зупинок на законодавчому рівні жодним чином не прописана. А під час ремонту зносять лише аварійні зупинки. На місці, де їх демонтували, встановлять нові, уже з дотриманням чинних державних будівельних норм.

Ремонт автодороги Житомир - Чернівці ведеться у рамках програми Президента «Велике будівництво». Цього року в межах Хмельниччини планують відновити 95 км дорожнього покриття.

Фото: Blacky Kamienczanka, Сергій Толстіхін / Фейсбук