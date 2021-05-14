Перший в Україні фестиваль монументального мистецтва стартував у Чернігові

Перший в Україні фестиваль монументального мистецтва стартував у Чернігові

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Укрінформ
У Чернігові 14 травня відкрився перший в Україні триденний фестиваль монументального мистецтва "Перезавантаження".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цим фестивалем ми хочемо показати, що монументальне мистецтво не залишилось у минулому, що це мистецтво - сучасне і дуже цікаве для продовження. Зараз дуже слушний час звернути на нього увагу й навчитися працювати в цьому напрямку", - прокоментувала захід одна з його організаторів, чернігівська художниця Олена Загребіна.

У Чернігові відкрився фестиваль монументального мистецтва "Перезавантаження" / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

За її словами, організовуючи фестиваль, небайдужі митці й активісти ставили за мету зняти тавро "застарілої радянщини" з чернігівського монументального живопису та презентувати його як невід’ємну сучасну й органічну частину культурної спадщини України.

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Загребіна додала, що програма фесту складається з наукової частини і розважальної. Лекції та дискусії відбуватимуться в першій половині дня, а концерти, кінопокази, презентації, майстер-класи - в другій. На майстер-класах дорослі й діти зможуть долучитися до створення монументальних об’єктів.

У розмові з журналістами Загребіна висловила сподівання, що фестиваль, присвячений дослідженню монументального мистецтва, надихне митців інших українських міст, і ідея його проведення матиме продовження.

З роботами та об’єктами монументального мистецтва Чернігова відвідувачів фестивалю знайомить велика виставка, розгорнута в кількох залах Чернігівського художнього музею ім. Г. Галагана. Вона презентує творчість відомих художників-монументалістів як ХХ сторіччя, так і сучасних. На виставці можна побачити вітражі Тетяни Федоритенко, панно Ганни Севрук, ескізи Іллі Толкачова, Євгена Кріпа та Євгена Павлова, роботи Івана-Валентина Задорожного, Олександра Саєнка, інших митців.

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Головними фестивальними локаціями, окрім художнього музею, будуть також літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського, музей сучасного мистецтва "Пласт-Арт" та Чернігівська дитяча художня школа.

Монументальний живопис - це живопис великих розмірів, виконаний на стіні або фасаді будівлі. Це може бути мозаїчне панно, мурал, фреска, вітраж тощо. У Чернігові ще з радянських часів на зовнішніх та внутрішніх поверхнях будівель залишилось чимало таких творів. Організатори "Перезавантаження" зазначають, що їх нерідко сприймають як символи радянської ідеології, занижують їхню культурну цінність, а інколи й демонтують.

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Відомо, що в останні роки у Чернігові кілька великих радянських мозаїк, які планувалося знищити під час реконструкцій будівель, стараннями небайдужих активістів були зняті та передані на зберігання до чернігівського художнього музею ім. Г. Галагана.

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