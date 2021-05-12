У Вінниці проведуть «середньовічний» фестиваль ремесел «Дунстан»

У Вінницькій міській громаді 22 травня відбудеться третій «середньовічний» Всеукраїнський фестиваль ремесел «Дунстан».

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків із громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«Метою нашого заходу є вивчення народних ремесел у гармонійній атмосфері родинного відпочинку, зміцнення сімейних цінностей та ознайомлення з легендами і традиціями середньовічної Європи в поєднанні з українським колоритом і гостинністю», - розповів засновник фестивалю Сергій Десяк.

За його словами, фестиваль «Дунстан» проводиться вже утретє. Його тематика пов’язана із середньовічною Британією часів Короля Артура. Присвячений фестиваль Дню святого Дунстана - покровителя ковалів, ювелірів і музикантів.

Програма фестивалю насичена заходами для сімейного дозвілля. Зокрема, у ході дійства відбудуться майстер-класи з народних ремесел та приготування страв у помпейській печі, ярмарок виробів народних ремесел.

На фестивалі можна буде побачити шоу середньовічного бою, турнір зі стрільби з луків, ландшафтні інсталяції музею середньовічної Британії та експозицію «Герби Поділля».

На гостей фесту також чекають флешмоб із посвяти у лицарі, ігри та конкурси у Парку середньовічних розваг, катання селом на підводі та запуск повітряних зміїв.

Фестиваль ремесел «Дунстан» відбудеться на території Центру ремесел «Дунстан» у селі Стадниця неподалік Вінниці.