У Чернівцях поновлюють музичний фестиваль «Обнова-фест»

У Чернівцях цього року відновлять проведення щорічного музичного фестивалю «Обнова-фест». Дійство відбудеться на території Чернівецького університету, колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів один із організаторів музичного фестивалю Мар'ян Лазарук.

"Рішення про проведення "Обнови" прийняли зовсім нещодавно, коли Буковина вийшла з "червоної" зони. Традиційно проводили фестиваль на Зелені свята. Проте цьогоріч вирішили дату змістити, провести фестиваль швидше, поки дозволяють карантинні умови. Це буде – 30 травня. Цього року ми також вирішили змінити і локацію проведення фестивалю. Ми про головний корпус університету давно вже думали, і карантинний рік посприяв цьому", - сказав організатор події.

За його словами, у Резиденції організатори планують використовувати практично весь простір – господарський дворик за корпусом географічного факультету, біблійний сад, університетський парк. На центральній алеї хочуть організувати відкриття фестивалю, але поки що це питання ще обговорюють. Можливо, на центральній алеї буде одна з локацій фестивалю. Основні ж заходи пройдуть саме за університетом.

Раніше музичний фестиваль "Обнова-фест" щороку проводили у музеї під відкритим небом. Організатори кажуть, що від цієї локації вони загалом не відмовляються, але хочуть спробувати провести захід і в університеті.

"Музейна локація – наша найулюбленіша, ми надалі там будемо проводити фестивалі. Цього року ми випробуємо нову локацію. З можливістю вже наступного проводити дводенний фестиваль на двох локаціях – у музеї та університеті", - додав Лазарук.

Наразі організатори фестивалю ведуть перемовини з музикантами та спікерами та працюють над програмою, з якою чернівчан обіцяють познайомити згодом.

На цьогорічну «Обнову-фест» організатори чекають до 500 глядачів. Частина гостей зможе потрапити на фестиваль по запрошеннях, інша – зареєструвавшись он-лайн. За словами організаторів, реєстрацію розпочнуть 15 травня.

"Сподіваємося, що Буковина залишиться у жовтій карантинній зоні, і це дозволить спокійно провести фестиваль, який востаннє проводили у 2019 році", - зазначив організатор.

Окрім традиційної музичної частини фестивалю, на ньому також планують провести іншу частину дійства у форматі "вільного" університету. На ній організують доповіді відомих в Україні людей, духовних лідерів, істориків, філософів, культурних діячів тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича стане одним із об’єктів культурної спадщини України, які будуть оновлені за програмою «Великої реставрації» - нового проєкту, що є частиною президентської програми «Велике будівництво».

Фото: obnova-fest.cv.ua