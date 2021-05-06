У Києві відкрили виставку переможців міжнародного фестивалю Малюй.UA

В українській столиці у Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе, що на Андріївському узвозі, у четвер відкрилася виставка робіт переможців міжнародного художнього фестивалю Малюй.UA.

Про це Укрінформу повідомили організатори заходу.

«На виставці представлені 73 роботи художників і скульпторів від 5 до 25 років з 8 країн: України, Канади, США, Чорногорії, Сербії, Боснії і Герцеговини, Вірменії та Молдови. З декількох сотень учасників у фінал вийшло 222 юних митці, з яких поважне журі з 12 країн обрало 75 переможців», - ідеться у повідомленні.

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Як зазначалося під час відкриття експозиції, митці були вільні у своєму виборі щодо теми або матеріалів, єдиною вимогою було надавати оригінальні роботи, а не копіювати відомі зображення.

Журі, яке очолює директор Музею-майстерні Кавалерідзе Олександр Юнін, відзначило, що талановиті митці показали неординарні здібності, унікальне бачення і яскраву уяву, у виконанні робіт використовувались численні техніки і матеріали - це олія, гуаш, олівці, акварель, кулькова ручка, пастель, темпера, туш, лінери, рапідограф, змішані техніки, планшет тощо. На виставці представлені картини, скульптури, ікона, батик і барельєф.

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Серед членів журі, що оцінювало роботи, зокрема президент Асоціації з розвитку міжнародних відносин ADRUM, головний організатор проекту Тетяна Колесніченко; народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Іван Марчук; головний зберігач Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко; організатор фестивалю, художник Олександр Удра; художники Микола Сологуб, Євгенія Гапчинська, Валерій Франчук, Володимир Слєпченко.

Виставка працюватиме до 20 травня з 11.00 до 18.00. Вихідний день – понеділок.

Фото: adrum.com.ua