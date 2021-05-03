У Києві відкрилася виставка сучасного білоруського мистецтва

У Мистецькому арсеналі в Києві відкрилася виставка сучасного білоруського мистецтва "Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив". Вона працюватиме до 6 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначають у Мистецькому арсеналі, виставка "Кожны дзень" є зрізом сучасного білоруського мистецтва, яке досліджує та розповідає історії солідарності, самоорганізації, спротиву та мрій про краще майбутнє.

Виставка «Кожны дзень» у Мистецькому арсеналі / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Її назва містить гасло, яке скандують протестувальники у Білорусі.

У виставці взяли участь 50 художників з Білорусі й близько 30 митців з інших країн. Співкураторами проєкту стали 6 білоруських митців і дослідників: Олексій Борисьонок, Андрій Дурейка, Марина Напрушкіна, Максим Тимінько, Антоніна Стєбур, Сергій Шабохін.

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Виставковий проєкт "Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив" мав відкритися 25 березня, у День волі в Білорусі. Однак через посилення карантинних обмежень у Києві відкриття перенесли на 3 травня.