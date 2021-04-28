У Києві відкрили виставку французького фотодокументаліста про Революцію Гідності

Французький фотодокументаліст Ґійом Ербо представив на огорожі Національної бібліотеки ім. Я. Мудрого у Києві серію з близько двадцяти світлин «Європейська площа» про події на Майдані під час Революції Гідності.

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт фестивалю «Французька весна», виставку організовано на тому ж місці, де були зроблені фотографії, – вулиця М. Грушевського та Європейська площа.

“Я регулярно приїжджаю до України з 2001 року. Ця країна, її люди та історія зворушили мене з першого ж візиту… У 2004 році я фотографував Помаранчеву революцію. Я був зворушений рішучістю протестувальників на Майдані Незалежності. І коли майже 10 років потому люди знову зібралися на цьому ж місці, я відразу зрозумів, що це початок важливих подій. Тоді я негайно вирушив до України і майже увесь час знімав революцію”, - розповів Ербо.

Виставка світлин «Європейська площа» демонструватиметься до 15 травня.

Як повідомляв Укрінформ, 14 квітня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен відкрив виставку світлин українського фотодокументаліста Олександра Глядєлова «Східний пейзаж», розміщену на огорожі французького диппредставництва у Києві. Серія з 14 світлин демонструє сліди війни на сході України: посічені бойовими снарядами верхівки дерев, обірвані лінії електропередачі, вибиті шибки, понівечені бетонні стовпи. Виставки Глядєлова «Східний пейзаж» та Єрбо «Європейська площа», за задумом організаторів фестивалю «Французька весна», є дзеркальними.

Корінний парижанин Ґійом Ербо спеціалізується на репортажній і документальній фотографії. Його роботи публікуються у французькій пресі, як-от: Le Monde, Libération, Paris Match. Він є переможцем World Press Photo за 2009-й та 2012-й роки, володарем премій Visa d’or та Niépce Prize. У 2016 році за світлини, зроблені на території України, він отримав нагороду Bayeux Calvados-Normandy Award, яку присуджують найкращим військовим репортерам.