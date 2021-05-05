Мистецький фестиваль «Ї» перенесли на місяць

8-й «Мистецький фестиваль «Ї» змінив дати проведення – він відбудеться 16 – 20 червня 2021 року.

Про це Укрінформу повідомили організатори заходу.

Як зазначається, попередньо фестиваль «Ї» мав відбутися 12 – 16 травня 2021 року у Тернопільському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. Проте у зв’язку з епідеміологічною ситуацією захворюваності на COVID-19, організатори вирішили перенести дати на місяць.

«Для нас найбільш пріоритетна безпека наших відвідувачів та гостей. А тому це було основним фактором прийняття такого рішення», – зазначає директор «Мистецького фестивалю «Ї» Юрій Матевощук.

Він зауважив, що 8-й фестиваль «Ї» відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог. Відтак, розміщення відвідувачів на всіх локаціях фестивалю здійснюватиметься з дотриманням соціальної дистанції. Тому загальна кількість дозволених квитків у продажу, відповідно, вдвічі скорочена. Окрім цього, у приміщеннях будуть розташовані антисептичні засоби, а всі відвідувачі фестивалю мають носити захисні маски.

«Наразі маємо ситуацію невизначеності, при якій дуже складно щось спрогнозувати чи запланувати. Для організаторів фестивалів та культурних подій – це великий виклик. Попри те, що ми звикли усе планувати, наша команда зараз обрала гнучкий формат прийняття рішень, зважаючи на поточну ситуацію у місті. І ми дякуємо усім відвідувачам, запрошеним учасникам, які з розумінням ставляться до цього», – додав Матевощук.

Організатори висловлюють сподівання, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 дозволить провести фестиваль у червні з дотриманням усіх карантинних вимог.

«З численних коментарів та повідомлень на сторінці фестивалю «Ї» можна зробити висновок, що на можливість проведення заходу сподіваються й самі відвідувачі. Вони понад рік чекають традиційного офлайн-формату фестивалю «Ї», який мав відбутися ще у травні 2020-го», - зазначають у команді фестивалю.

Там додають, що наразі продовжують підготовку до фестивалю у червні та активно спостерігають за ситуацією щодо захворюваності у місті. Також просять стежити за оперативними анонсами на сторінках у Фейсбуці та Iнстаграмі, де повідомлятимуть важливі рішення.