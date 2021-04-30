У Коломиї заборонили проводити фестиваль «Писанка»

У Коломиї на Прикарпатті депутати міської ради заборонили проводити фестиваль «Писанка», який планували на 8-9 травня.

Відповідне рішення було ухвалено на сесії міськради, передає Укрінформ.

Рішення «Про заборону проведення відкритого фольклорного фестивалю «Писанка-2021» підтримали 26 депутатів міської ради, 1 утримався і ще 1 не голосував.

Підставою для ухвалення такого рішення став лист від правоохоронців, який отримала місцева комісія ТЕБ і НС. За словами міського голови Коломиї Богдана Станіславського, поліція вказала на те, що вони не зможуть забезпечити дотримання карантинних заходів.

«Тому комісія прийняла рішення перенести фестиваль на інший період, коли дозволить ситуація», – зазначив Станіславський.

За інформацією управління культури Коломийської міської ради, фестиваль «Писанка» планували провести в Коломиї 8-9 травня.

Як повідомляв Укрінформ, Івано-Франківська область 9 квітня перейшла із «червоної» у «жовту» зону епідеміологічної небезпеки.

За минулу добу, 29 квітня, в Івано-Франківській області зафіксовано 121 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 5 людей померли. В Україні за минулу добу зареєстровано 10 072 нові випадки.

У Коломиї фестиваль «Писанка» проводять традиційно після Великодніх свят на центральній площі біля Музею писанкового розпису. Мета – популяризування писанки як національного символу Великоднього християнського дійства. У межах фестивалю «Писанка» організовують виставки-продаж, майстер-класи та концерти, на які приїжджають гості з різних регіонів України та інших країн.