На Прикарпатті встановили 4-метрову ковану писанку

На Прикарпатті у селі Голинь, яке входить до Калуської громади, встановили 4-метрову ковану писанку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «Вікна».

«У Голині біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці встановили чотириметрову ковану писанку», – йдеться у повідомленні.

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Тут зазначають, що гігантську писанку виготовив місцевий майстер Іван Боднар лише за три тижні. Вночі великоднє яйце біля храму має світитися. До Великодня біля нього встановлять великий пасхальний кошик і створять фотозону з привітанням «Христос воскрес!».

Фото: vikna.if.ua