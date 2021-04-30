На Прикарпатті встановили 4-метрову ковану писанку
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Укрінформ
На Прикарпатті у селі Голинь, яке входить до Калуської громади, встановили 4-метрову ковану писанку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «Вікна».
«У Голині біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці встановили чотириметрову ковану писанку», – йдеться у повідомленні.
Тут зазначають, що гігантську писанку виготовив місцевий майстер Іван Боднар лише за три тижні. Вночі великоднє яйце біля храму має світитися. До Великодня біля нього встановлять великий пасхальний кошик і створять фотозону з привітанням «Христос воскрес!».
Фото: vikna.if.ua