У довженківській Сосниці до Великодня виготовили великі металеві яйця

У селищі Сосниця Чернігівської області виготовили з металу й розписали оригінальні великодні яйця, якими до свята прикрасять населений пункт.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник комунального підприємства "Благоустрій-Сосниця" Олександр Євченко.

"Великі яйця з великоднім орнаментом наш працівник Віктор Сітковський зварив із металевих обрізків, наданих сосницькою фірмою, що займається металообробкою. У неї є станок із програмним забезпеченням, який вирізає все, що треба, за заданими параметрами. Відходи цього процесу – стрічки, трикутники, ромби й інші обрізки різної конфігурації в умілих руках і стали ось такими гарними виробами", – розповів Євченко.

За його словами, розфарбували яйця сосницькі волонтерки, з якими співпрацює КП. А розмістять їх у різних локаціях. Одне встановлять на колі при в’їзді в селище, а два інших – у популярних місцях відпочинку сосничан.

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Оригінальні вироби з металу в останні роки стають уже своєрідною візитівкою батьківщини видатного українського письменника й кінорежисера Олександра Довженка. Так, на вже згаданому колі розміщена металева композиція "Ведмідь на сосні", де тварина лізе по мед. Ведмедя зображено на сосницькому гербі, й тому він вважається символом селища. А в центральному сквері стоїть велика металева кінокамера часів Довженка. Її встановили до 125-річчя від дня народження митця.

Фото: КП "Благоустрій-Сосниця"