У Вінниці на головній площі міста на честь свята Великодня в межах проєкту «Пасхальні візерунки» встановили 18 півтораметрових писанок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту культури міської ради Максим Філанчук.

«Це наша щорічна традиція – встановлювати у центрі Вінниці, на майдані Незалежності, в переддень світлого Воскресіння Христового подільські писанки-велетні. Вони створюють для вінничан святковий настрій і стають окрасою центру міста. До того ж, це ще й чудова фотозона просто неба», – повідомив Філанчук.

За його словами, традицію прикрашати центр Вінниці велетенськими великодніми писанками започатковано 2017 року. Тоді в місті у межах проєкту «Пасхальні візерунки» встановили перші розмальовані містянами гіпсополімерні яйця заввишки майже півтора метра.

У Вінниці до Великодня встановили велетенські писанки / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

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Цьогоріч у середмісті Вінниці встановили 18 велетенських писанок із подільськими орнаментами. Чотири з них – нові, їх розмалювали художники – викладачі мистецьких шкіл міста.

Крім того, у місті розпочався фольклорний фестиваль «Великоднє диво», який проходить в онлайн-форматі. Загалом святкові заходи у Вінниці триватимуть з 28 квітня до 3 травня. На Культурному порталі міста транслюватимуться понад 25 онлайн-подій.

Як повідомляв Укрінформ, на території Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, де лікуються бійці АТО, існує єдина в Україні алея писанок з ликами святих.