У хмельницькому аеропорту пройде рок-фестиваль на авто

У хмельницькому аеропорту 28-29 травня пройде фестиваль «Rock&Buh» у форматі автоконцерту, участь в якому візьмуть відомі рок-гурти.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Хмельницький туристично-інформаційний центр.

Зазначається, що рок-фестиваль триватиме 28-29 травня у форматі автоконцерту на території хмельницького аеропорту.

Участь у фестивалі візьмуть гурти Баbай, Vinok, Тартак, Karnа, Скрябін, SilverTown, Harmata, Motor’rolla, Kozak System, Бумбокс.

Організатори фестивалю зазначають, що на кожний фестивальний день потрібно зареєструватися, аби отримати місце на паркові. В’їзд на територію аеропорту буде безкоштовним, але всі охочі зможуть долучитися до збору коштів для потреб дитячої лікарні.

Вперше фестиваль «Rock&Buh» провели у Хмельницькому у 2017 році. З того часу він став традиційним міським фестивалем на березі Південного Бугу.