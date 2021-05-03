Концерт на 5 тисяч глядачів відбувся у Британії - масок і дистанції не вимагали

У британському Ліверпулі ввечері 2 травня відбувся концерт, на який зібралися п'ять тисяч глядачів - від них не вимагали захисних масок та дотримання дистанції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Живий виступ гурту Blossoms та інших музикантів організували у спеціально зведеному наметі. Цей концерт, а також дві клубні вечірки на кілька тисяч учасників у Ліверпулі стали частиною пілотного проєкту британського уряду, спрямованого на відновлення масових заходів у країні.

Зазначається, що перед концертом глядачі мали заповнити анкету для органів охорони здоров'я, а також пред'явити негативний тест на коронавірус. Через п'ять днів після концерту всім їм зроблять повторне тестування.

"Науковці досліджуватимуть, як на ризик зараження коронавірусом впливають якість повітря, інтеракція людей у залі, масові пересування в приміщенні, а також вживання алкоголю", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, нагадує DW, у рамках пілотного проєкту уряду Британії проводять деякі футбольні матчі, а також чемпіонат світу зі снукеру в Шеффілді.

Фото: EPA