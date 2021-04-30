У Британії проведуть «коронавірусний» експеримент — вечірку на три тисячі осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Зазначається, що ця вечірка пройде в місті Ліверпуль двічі - у п’ятницю та суботу.
Взяти участь в експерименті можуть виключно жителі агломерації Ліверпуля, за умови, що вони на даний час не мають типових для коронавірусу симптомів.
Перепусткою до клубу, окрім квитка, буде негативний результат експрес-тесту на COVID-19, зробленого не раніше ніж за добу до заходу.
Під час самої вечірки гості не повинні будуть носити маски та дотримуватися дистанції. На п'ятий день необхідно буде здати ПЛР-тест, щоб організатори могли відстежити випадки зараження.
Зазначається, що це один із серії офіційних експериментальних заходів щодо безпечності масових скупчень людей.
Раніше після експериментального концерту у Барселоні, на який зібрали 5000 глядачів з негативним тестом, не зареєстрували жодного випадку зараження COVID-19.
Як повідомлялося, завдяки одній із найуспішніших у світі кампаній із вакцинації населення епідеміологічна ситуація у Великій Британії значно покращилася за останні кілька місяців. Тож у країні поступово послаблюють карантинні заходи.
Загалом із початку пандемії в Об’єднаному Королівстві виявлено 4,4 мільйона випадків коронавірусу, зокрема 127,5 тисячі летальних.