У Києві знайшли приміщення для музею Івана Марчука

У Києві в історичній частині міста знайшли приміщення для облаштування персонального музею народного художника України Івана Марчука.

Як передає Укрінформ, про це написав Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Переконаний, що найкращою пошаною таланту видатного художника має стати персональний музей Івана Марчука у Києві. Міська влада знайшла в історичній частині столиці приміщення для облаштування музею і після отримання колекції робіт від митця ми готові розпочати відповідні роботи", - написав Кличко.

Як повідомлялося, сьогодні, 12 травня, народний художник України Іван Марчук святкує своє 85-річчя.

Іван Марчук – один із видатних сучасних українських митців, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

У доробку художника близько 5000 картин. За півстоліття творчої діяльності він мав понад 150 монографічних виставок та взяв участь у 100 колективних експозиціях в Україні та за її межами.