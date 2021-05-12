У Києві знайшли приміщення для музею Івана Марчука
Як передає Укрінформ, про це написав Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.
"Переконаний, що найкращою пошаною таланту видатного художника має стати персональний музей Івана Марчука у Києві. Міська влада знайшла в історичній частині столиці приміщення для облаштування музею і після отримання колекції робіт від митця ми готові розпочати відповідні роботи", - написав Кличко.
Як повідомлялося, сьогодні, 12 травня, народний художник України Іван Марчук святкує своє 85-річчя.
Іван Марчук – один із видатних сучасних українських митців, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.
У доробку художника близько 5000 картин. За півстоліття творчої діяльності він мав понад 150 монографічних виставок та взяв участь у 100 колективних експозиціях в Україні та за її межами.