Художнику Івану Марчуку - 85 років

Міністерство культури та інформаційної політики привітало народного художника України Івана Марчука з 85-річчям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП у Фейсбуці.

"Іван Марчук - геніальний український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка. Його картини представлені в найкращих залах світу та вражають глядачів та мистецтвознавців Європи, Америки, Австралії. Не випадково, що 2007 року британська газета "Дейлі телеграф" включила Івана Марчука до рейтингу 100 геніїв сучасності... Бажаємо Івану Марчуку здоров'я, натхнення та творчого довголіття!", - написали в міністерстві.

Іван Марчук – один із видатних сучасних українських митців, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

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У доробку художника близько 5000 картин. За півстоліття творчої діяльності він мав понад 150 монографічних виставок та взяв участь у 100 колективних експозиціях в Україні та за її межами.

Фото: kaniv-rada.gov.ua