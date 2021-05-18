У Києві сьогодні безкоштовний вхід до муніципальних музеїв
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
Як зазначила депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, це міжнародна практика, яка спрямована на популяризування та відкритість культурних закладів міст світу.
Вона нагадала, що Київрада у лютому ухвалила рішення про проведення 18 травня Дня відкритих дверей музеїв, а також щодо безкоштовного відвідування муніципальних музеїв столиці для всіх категорій жителів у цей день. На деякі категорії громадян безкоштовний вхід та знижки розповсюджуються упродовж усього року.
«У нашому місті працюють унікальні музеї, найяскравіші та найцікавіші, у яких збережено історичну та культурну спадщину нашої нації. Тому давайте популяризувати нашу історію разом», – зазначила Муха.
Відповідно до рішення Київської міської ради, безкоштовне відвідування музейних закладів територіальної громади міста Києва та пільги в розмірі 50% від вартості вхідного квитка надаються для понад 20 категорій населення за умови пред’явлення відповідного посвідчення.
Як повідомлялося, 18 травня в Києві святкують Міжнародний день музеїв.
18 травня в Києві відбудеться серія заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня музеїв. Це свято започатковане ще у 1977 році за рішенням Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв.
Фото: facebook.com/mist.museum