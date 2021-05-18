У Києві сьогодні безкоштовний вхід до муніципальних музеїв

У Міжнародний день музеїв, 18 травня, у столиці цьогоріч уперше офіційно проходить День відкритих дверей музеїв, коли музейні заклади територіальної громади міста Києва працюють безкоштовно для всіх категорій жителів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначила депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, це міжнародна практика, яка спрямована на популяризування та відкритість культурних закладів міст світу.

Вона нагадала, що Київрада у лютому ухвалила рішення про проведення 18 травня Дня відкритих дверей музеїв, а також щодо безкоштовного відвідування муніципальних музеїв столиці для всіх категорій жителів у цей день. На деякі категорії громадян безкоштовний вхід та знижки розповсюджуються упродовж усього року.

«У нашому місті працюють унікальні музеї, найяскравіші та найцікавіші, у яких збережено історичну та культурну спадщину нашої нації. Тому давайте популяризувати нашу історію разом», – зазначила Муха.

Відповідно до рішення Київської міської ради, безкоштовне відвідування музейних закладів територіальної громади міста Києва та пільги в розмірі 50% від вартості вхідного квитка надаються для понад 20 категорій населення за умови пред’явлення відповідного посвідчення.

Як повідомлялося, 18 травня в Києві святкують Міжнародний день музеїв.

18 травня в Києві відбудеться серія заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня музеїв. Це свято започатковане ще у 1977 році за рішенням Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв.

Фото: facebook.com/mist.museum