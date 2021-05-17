На Харківщині ремонтують дорогу до Національного музею Сковороди

На Харківщині за програмою Президента «Велике будівництво» почався ремонт дороги місцевого значення С211322 Сковородинівка – Гуринівка – Вільшанське, яка веде до Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди і перебуває у вкрай поганому стані.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

Зазначається, що загальна протяжність дороги – 15,8 км. За інформацією ДП «Дороги Харківщини», у поточному році заплановано відновити дорожнє покриття на 3-кілометровій ділянці від дороги державного значення Т-21-13 Золочів – Максимівка у напрямку села Сковородинівка.

«Розпочалися роботи з холодного фрезерування старого шару покриття. Надалі будуть виконуватись роботи з часткового підсилення основи щебенево-піщаною сумішшю, влаштування вирівнювального та верхнього шару покриття з асфальтобетонної суміші, укріплення узбіч, заміни бортового каменю, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків», – зазначили в ДП.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко назвав ремонт доріг місцевого значення одним з головних пріоритетів 2021 року, оскільки більшість українців найчастіше користуються саме місцевими дорогами.

Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди – одна з туристичних перлин Харківщини (с. Сковородинівка Богодухівського району). Музейний комплекс розташований в одній із найкраще збережених поміщицьких садиб, центром якої є будинок другої половини ХVІІІ ст., побудований у стилі класицизму. Навколо нього – регулярний (англійський) парк, на території якого дерев'яна комора, контора управляючого та пам’ятник Сковороді (скульптор Кавалерідзе). Дві алеї парку спускаються до улюблених місць філософа: криниці та 700-літнього дуба. Філософська алея, на якій розміщено вісім скульптур, приведе до могили мислителя. Музейна збірка налічує кілька тисяч експонатів, частина з яких – унікальна. Експозиція розміщена в трьох залах музею та меморіальній кімнаті.

Фото: kharkivoda.gov.ua