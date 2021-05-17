На Харківщині ремонтують дорогу до Національного музею Сковороди

На Харківщині ремонтують дорогу до Національного музею Сковороди

Велике будівництво
Укрінформ
На Харківщині за програмою Президента «Велике будівництво» почався ремонт дороги місцевого значення С211322 Сковородинівка – Гуринівка – Вільшанське, яка веде до Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди і перебуває у вкрай поганому стані.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ. 

Зазначається, що загальна протяжність дороги – 15,8 км. За інформацією ДП «Дороги Харківщини», у поточному році заплановано відновити дорожнє покриття на 3-кілометровій ділянці від дороги державного значення Т-21-13 Золочів – Максимівка у напрямку села Сковородинівка.

«Розпочалися роботи з холодного фрезерування старого шару покриття. Надалі будуть виконуватись роботи з часткового підсилення основи щебенево-піщаною сумішшю, влаштування вирівнювального та верхнього шару покриття з асфальтобетонної суміші, укріплення узбіч, заміни бортового каменю, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків», – зазначили в ДП.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко назвав ремонт доріг місцевого значення одним з головних пріоритетів 2021 року, оскільки більшість українців найчастіше користуються саме місцевими дорогами.

Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди – одна з туристичних перлин Харківщини (с. Сковородинівка Богодухівського району). Музейний комплекс розташований в одній із найкраще збережених поміщицьких садиб, центром якої є будинок другої половини ХVІІІ ст., побудований у стилі класицизму. Навколо нього – регулярний (англійський) парк, на території якого дерев'яна комора, контора управляючого та пам’ятник Сковороді (скульптор Кавалерідзе). Дві алеї парку спускаються до улюблених місць філософа: криниці та 700-літнього дуба. Філософська алея, на якій розміщено вісім скульптур, приведе до могили мислителя. Музейна збірка налічує кілька тисяч експонатів, частина з яких – унікальна. Експозиція розміщена в трьох залах музею та меморіальній кімнаті.

Фото: kharkivoda.gov.ua

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