В Яремче на трасі Н-09 облаштовують пішохідні доріжки

В Яремче на автодорозі Н-09 Мукачево – Львів облаштовують пішохідні доріжки. Роботи почали біля водоспаду Пробій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області у Фейсбуці.

«У межах поточного середнього ремонту а/д Н-09 Мукачево – Львів, км 238+127 - км 241+400, продовжуємо влаштовувати пішохідні доріжки у Яремчі. Монтуємо бордюрний камінь. Від минулого тижня роботи тривають неподалік відомої туристичної принади – водоспаду Пробій. Роботи тривають у межах національної програми «Велике будівництво», – йдеться в повідомленні.

За їхньою інформацією, такі обнови сприяють покращенню безпеки руху у місті та інфраструктури.

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Автошлях Н-09 — автомобільний шлях національного значення на території України. Проходить територією Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.