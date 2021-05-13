На Прикарпатті створили мандрівку до будинку з зображенням відомої Чукутихи

У Яремче Івано-Франківської області зводять дерев’яний будинок із зображенням відомої гуцулки Чукутихи, до нього планують водити туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив місцевий екскурсовод Андрій Перкатюк на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Ось така краса з'явилася у нас на Гуцульщині. Відома фотографія знаменитої "Чукутихи" – мешканки села Верхній Сенів, яка в свій час виграла гран-прі на одній з міжнародних виставок», – зазначив Перкатюк.

Як розповів Андрій Перкатюк кореспонденту Укрінформу, цей будинок зводять в курортному Яремче, біля водоспаду, і мандрівка до нього вже є в екскурсійних маршрутах для туристів.

Марія Кречунєк (Чукутиха), відома також як Гуцулка з люлькою, Стара гуцулка, Чукутиха з люлькою, Чукутиха в перемітці, Чукутиха з палицею, народилася 26 квітня 1836 року в Ясенові Горішньому Верховинського району. Була співачкою народних пісень, заробляла на життя виступами на весіллях. За переповіданнями, могла три доби співати пісні та жодного разу не повторитися. У 1920-х до Верховини приїхав військовий фотограф Микола Сеньковський. Він сфотографував Марію Чукутиху 1926-го. Фотосесію автор назвав «Стара гуцулка». Знімки ввійшли до збірки «Гуцульські типи». А вже 1931 року знімок, на якому Чукутиха зображена з люлькою, був представлений на Міжнародній європейській фотовиставці в Парижі. Портрет здобув гран-прі – найвищу нагороду.

Фото: Андрій Перкатюк, Фейсбук