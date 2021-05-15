Португалія відкриває кордони для туристів - кого пускатимуть
Про це повідомляє МВС Португалії, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
Як наголошується, буде знято заборону на туристичні поїздки з європейських країн, де реєструють менш як 500 випадків коронавірусу на 100 тисяч осіб. Напередодні португальська влада дозволила з понеділка в'їзд до країни для туристів з Великої Британії.
Мандрівникам з Ліхтенштейну, Норвегії, Ісландії та Швейцарії також дозволено відвідувати Португалію.
При цьому туристи повинні будуть пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений за 72 години до польоту.
Зазначається, що авіакомпанії штрафуватимуть на суму від 500 до 2000 євро за кожного пасажира, який не має негативного тесту на COVID-19.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 162752607 випадків зараження коронавірусом, в тому числі 3375349 летальних, одужали 140675908 осіб.