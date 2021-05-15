Португалія відкриває кордони для туристів - кого пускатимуть

Португалія дозволить туристичні авіарейси з країн ЄС із низьким рівнем зараження, а також із Великої Британії, Ліхтенштейну, Норвегії, Ісландії та Швейцарії.

Про це повідомляє МВС Португалії, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як наголошується, буде знято заборону на туристичні поїздки з європейських країн, де реєструють менш як 500 випадків коронавірусу на 100 тисяч осіб. Напередодні португальська влада дозволила з понеділка в'їзд до країни для туристів з Великої Британії.

Мандрівникам з Ліхтенштейну, Норвегії, Ісландії та Швейцарії також дозволено відвідувати Португалію.

При цьому туристи повинні будуть пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений за 72 години до польоту.

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Зазначається, що авіакомпанії штрафуватимуть на суму від 500 до 2000 євро за кожного пасажира, який не має негативного тесту на COVID-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 162752607 випадків зараження коронавірусом, в тому числі 3375349 летальних, одужали 140675908 осіб.