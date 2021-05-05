У Португалії відкрилася туристична атракція для відчайдухів
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Укрінформ
Найдовший у світі пішохідний підвісний міст відкрився у Португалії. Конструкція завдовжки 516 метрів простягається над долиною річки на висоті 175 метрів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Lonely Planet.
«Мандрівники з жагою до пригод можуть додавати новий підвісний пішохідний міст у Португалії до своїх списків місць, які обов’язково треба відвідати. Міст 516 Arouca відкрився для відвідувачів і має металеву сітчасту підлогу, що дає змогу тим, хто переходить його, побачити річку Пайва внизу», – йдеться в повідомленні.
Міст розташований у глобальному геопарку Арока, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.
Конструкція побила рекорд пішохідного підвісного 500-метрового моста на Ранді у Швейцарії, який спорудили 2017 року.
Фото: ponte516arouca.com