Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди до Відня та Захоні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що Укрзалізниця вже відкрила продаж проїзних документів на пасажирські поїзди прикордонного сполучення, що курсують на маршруті Чоп – Захонь, а саме: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формування Угорських залізниць. Поїзди курсуватимуть щоденно відправленням із Захоні й Чопа з 1 червня 2021 року виключно на дільниці Захонь – Чоп – Захонь.
Також Укрзалізниця відкрила продаж квитків на два безпересадкові вагони Київ – Відень відправленням із Києва з 1 червня, зворотно з Відня з 2 червня щоденно.
Актуальну інформацію про правила в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні.
«Укрзалізниця повністю готова до відновлення залізничного сполучення з країнами Європи. Впевнений, що подальша стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції дасть нам змогу вже незабаром відновити інші важливі міжнародні рейси. Серед пріоритетних напрямків — Польща», — наголосив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.
Як повідомляв Укрінформ, міжнародне залізничне сполучення було припинене Кабінетом Міністрів України у березні 2020 року у зв'язку із запровадженням карантинних заходів для боротьби з пандемією COVID-19.