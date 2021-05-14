Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди до Відня та Захоні

АТ «Укрзалізниця» відкрило продаж квитків на поїзди до Відня та угорського міста Захонь, які почнуть курсувати у червні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Укрзалізниця вже відкрила продаж проїзних документів на пасажирські поїзди прикордонного сполучення, що курсують на маршруті Чоп – Захонь, а саме: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формування Угорських залізниць. Поїзди курсуватимуть щоденно відправленням із Захоні й Чопа з 1 червня 2021 року виключно на дільниці Захонь – Чоп – Захонь.

Також Укрзалізниця відкрила продаж квитків на два безпересадкові вагони Київ – Відень відправленням із Києва з 1 червня, зворотно з Відня з 2 червня щоденно.

Актуальну інформацію про правила в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні.

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«Укрзалізниця повністю готова до відновлення залізничного сполучення з країнами Європи. Впевнений, що подальша стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції дасть нам змогу вже незабаром відновити інші важливі міжнародні рейси. Серед пріоритетних напрямків — Польща», — наголосив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародне залізничне сполучення було припинене Кабінетом Міністрів України у березні 2020 року у зв'язку із запровадженням карантинних заходів для боротьби з пандемією COVID-19.