Укрзалізниця повернула пасажирам 250 мільйонів за скасовані рейси

Укрзалізниця повернула кошти майже всім пасажирам, які звернулися за відшкодуванням вартості квитків на скасовані рейси від початку карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що всього на момент закриття продажу квитків на поїзди відправленням з 18 березня 2020 року кількість оформлених проїзних документів склала 743 959 одиниць на суму 262 млн грн. У період з 14 березня 2020-го по 11 травня 2021-го всього було повернено 707 928 проїзних документів на загальну суму 250 млн грн.

Разом з тим, станом на 12 травня загальна сума оформлених проїзних документів на поїзди відправленням з 18 березня 2020-го по 31 травня 2020-го, які ще можуть бути повернені, становить 11,890 млн грн. Для забезпечення претензійного повернення проїзних документів за зверненнями громадян філії УЗ «Пасажирська компанія» було виділено 10,5 млн грн.

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«Пандемія коронавірусу та карантин, який розпочався у березні минулого року, без перебільшень завдав сильного удару транспортній галузі України та всій економіці. Проте попри труднощі Укрзалізниця, як і обіцяла, повернула кошти всім пасажирам, які звернулися за відшкодуванням вартості квитків на скасовані рейси. У повній вартості та без стягнення додаткових зборів», - прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 18 березня по 26 травня 2020 року було заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому) у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.

У березні 2020 року Україна припинила міжнародне пасажирське залізничне сполучення. Укрзалізниця планує із червня 2021 року розпочати відновлення міжнародних пасажирських перевезень.